Самара, 29 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем возбуждено в Самаре. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Pixabay.com Отмывание денег

Сообщается, что уголовное дело было возбуждено в отношении подозреваемого в организации преступного сообщества и 11 его подозреваемых участников.

«В ходе расследования уголовного дела установлены факты организации основным подозреваемым, являющимся адвокатом, преступного сообщества для совершения преступлений в сфере экономической деятельности. По версии следствия, в 2016 году подозреваемый создал преступное сообщество в целях совершения тяжких преступлений, разработал структуру преступной организации, а также план совершения преступлений. В состав преступной организации, по версии следствия, входили не менее 12 жителей города Тольятти», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах уголовного дела указано, что с 2016 года по 2019 год подозреваемые через организации, зарегистрированные на подставных лиц и не осуществлявшие работу, изготавливали фиктивные платежные поручения о переводе денег с банковских счетов указанных фирм на счета других подконтрольных организаций.

«При этом, в целях создания видимости законности перечисления денежных средств в платежные поручения вносились заведомо недостоверные сведения об основании платежа. Следствием выявлено 47 эпизодов указанной преступной деятельности», — сообщает пресс-служба.

По версии следствия, в результате на расчетные счета фирм, которые были подконтрольны подозреваемым, были перечислены не менее 1, 5 млрд рублей, при этом фигуранты уголовного дела получили незаконный доход не менее 150 миллионов рублей.

«Полученные от преступной деятельности денежные средства в размере не менее 50 миллионов рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости в последствии так же были зарегистрированы на организацию, аффилированную подозреваемому», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, неправомерного оборота средств платежей, организации преступного сообщества и участия в нем.

Сейчас специалисты продолжают расследовать данное дело.