Москва, 29 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. 48% россиян отметили, что часто работают сверхурочно. Еще 37% сообщили, что также задерживаются на рабочем месте. И лишь 15% опрошенных отметили, что стараются всегда уходить с работы вовремя. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в сервисе по трудоустройству Работа.ру.

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Исследователи выяснили, что чаще всего перерабатывают занятые в сфере транспорта и логистики, таковых оказалось 23% среди опрошенных. Второе место поделили работающие на производстве и в сфере продаж их оказалось 16% и 15% соответственно. Следующими по мере убывания стали строительство — 12% и медицина — 11% участников исследования.

Основной причиной сверхурочной работы является большое количество возложенных на работника задач, так ответили 53% респондентов. Еще 24% опрошенных попросту не могут отказать коллегам и руководству, поэтому задерживаются в нерабочее время. Корпоративная культура компании заставляет трудится сверхурочно каждого пятого участника интервью — 20%.

Также причиной переработок является трудоголизм, им страдают 13% респондентов, у 4% процентов не получается уйти вовремя с работы из-за низкой продуктивности и усталости, и 3% не могут собраться, рассчитать время так, чтобы закончить порученное дело в срок. Есть еще 14% тех, кто заменяет отсутствующих коллег.

24% опрошенных отметили, что перерабатывают менее 3 часов в неделю. Наибольшее число респондентов (29%) указали сверхурочную работу от 3 до 5 часов в неделю. Еще 22% участников исследования перерабатывают от 5 до 10 часов, а 25% — более 10 часов в неделю.

Не менее показательно и то, что 70% работодателей не оплачивают сверхурочный труд сотрудников. 13% опрошенных отметили, что в их компании за переработки выплачивают менее 10% зарплаты. От 10% до 30% зарплаты за сверхурочные часы выплачивают компании 6% опрошенных. Еще 4% участников исследования указали, что в их компании платят за переработки 30−50% зарплаты, а 7% отметили выплаты размером более 50% зарплаты.

Напомним, что желаемый уровень зарплаты в среднем по России составляет 119 300 рублей в месяц. Однако финансовые притязания мужчин по-прежнему значительно превосходят женские. Если мужчины хотели бы зарабатывать 128 300 рублей в месяц, то «слабая половина» готова удовлетворится суммой в 87 900 рублей.

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