Москва, 29 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий трансфертные выплаты для российских спортсменов при переходе в иностранные клубы или участии в соревнованиях, передает корреспондент 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

В случае, если спортсмен, не достигший возраста 23 лет, зарегистрирован (заявлен) иностранным профессиональным спортивным клубом или иной иностранной спортивной организацией для участия в иностранных (международных) профессиональных спортивных соревнованиях по видам спорта, определяемым Минспорта в том числе на основании договора (трудового договора), такой спортсмен обязан выплатить российской организации, осуществившей его спортивную подготовку, компенсационную выплату в порядке, определяемом профильным министерством.

Порядок осуществления такой выплаты будет определен в отношении каждого вида спорта дополнительно.

Нормы не коснутся профессиональных спортивных соревнований, проводимых профессиональной спортивной лигой, объединяющей как российские, так и иностранные профессиональные спортивные клубы.

Одновременно для защиты прав и законных интересов спортсменов, недопущения прекращения спортивной карьеры спортсменом, которому не поступают предложения о заключении трудовых договоров от российских спортивных клубов, законопроектом предусмотрены случаи освобождения спортсмена от уплаты компенсации.

Установление соответствующей обязанности в отношении спортсменов, не достигших возраста 23 лет, обусловлено тем, что по статистическим показателям и экспертным оценкам к 23 годам достигается «пиковая» физическая форма спортсмена, а, следовательно, спортсмен функционально готов к выступлению в соревнованиях, отмечают авторы инициативы.