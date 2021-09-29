Москва, 29 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Динамо КХЛ

В составе «Динамо» нападающий Вадим Шипачёв набрал пять очков, забив гол и отдав четыре голевые передачи. Дубль оформил нападающий Дмитрий Рашевский, также по шайбе забросили Андрей Педан, Владислав Ефремов и Станислав Галиев.

В составе «Спартака» точными бросками отметились Джейк Виртанен, Дмитрий Вишневский и Иван Дроздов.

На сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в КХЛ, на счету команды 18 очков. «Спартак» идёт на 10-м месте с 12 очками.

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