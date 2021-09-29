Махачкала, 29 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Дагестан установит прямое авиасообщение с Нижним Новгородом. Из Махачкалы в столицу Нижегородской области начнет выполнять рейсы авиакомпания Nordwind совместно с Pegas Fly.

AlexandrVe Самолет

Первый самолет по маршруту вылетит 2 ноября. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам. Для перевозки пассажиров будет использоваться самолет Embraer 190 вместимостью до 110 человек. Время в пути составит около двух с половиной часов.

Напомним, с 23 сентября из аэропорта Махачкалы впервые начали выполняться регулярные рейсы в Симферополь. За два часа из столицы Дагестана в Крым можно будет долететь на 50-местном самолете Bombardier CRJ-200. Авиарейсы выполняются дважды в неделю.

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