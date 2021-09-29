Барнаул, 29 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 29 сентября прививки получили 685 685 человек из более двух миллионов жителей. За последние сутки прирост вакцинированных составил 2411 человек. Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 39 406 жителей региона получили первую прививку (-603 за сутки).

Yarregion.ru Вакцинация

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Число полностью привитых граждан составляет 641 744 человека (+2828 за сутки). Также известно о 4535 ревакцинированных (+186 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 956 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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