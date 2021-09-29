Ташкент, , 10:37 — REGNUM Правительство Узбекистана анонсировало приватизацию крупнейшего в стране предприятия — Навоийского горно-металлургического комбината (НГМК). Об этом заявил журналистам вице-премьер Узбекистана Джамшид Кучкаров, слова которого цитирует Газета.уз.

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«В 2022 году может быть реализовано до 10% акций предприятия», — заявил Кучкаров.

Журналисты издания напомнили, что в январе 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением одобрил реорганизацию НГМК и создание на его базе отдельных госактивов — ГП «Навоиуран» по переработке урана и АО «НГМК» по производству золота и серебра.