Элиста, 29 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Калмыкии ликвидировали туристский информационный центр, учреждённый республиканским правительством в сентябре 2016 года. Об этом ИА REGNUM сообщила бывший руководитель центра Марина Манджиева.

Туризм

Сотрудники организации занимались информированием о ресурсах и объектах туристской индустрии, продвигали туристские продукты Калмыкии на внутреннем и мировом рынках, развивали народные художественные промыслы и ремёсла. Также был выпущен первый аудио-гид по столице Калмыкии — городу Элисте.

ИА REGNUM напоминает, что ранее было объявлено о закрытии туристско-информационный центра в Ростове-на-Дону, куратором которого была Дарья Головко. Городские власти эту информацию опровергли, однако туристско-информационный центр (ТИЦ) свою работу так и не возобновил.