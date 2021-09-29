Гуанчжоу, Китай, 29 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Совместное предприятие GAC Group и Toyota Motor объявило, что на автомобильной выставке в Гуанчжоу в ноябре 2021 года представит новый кроссовер Frontlander. Об этом сообщает издание Sohu.

Sohu Toyota Frontlander

По сути новинка является перелицованной моделью Corolla Cross. Кроссоверы получили одинаковые: оптику, радиаторную решетку и бамперы. Последние выделяются за счет широко расставленных противотуманных фар.

Габариты новинки пока не сообщаются. Длина Corolla Cross составляет 4490 мм, ширина — 1825 мм, а высота 1620 мм. Размер колесной базы японского варианта равен 2640 мм.

Ожидается, что новинка получит гибридную установку с 2,0-литровым мотором, хотя Corolla Cross оснащается 1,8-литровым «атмосферником» мощностью 140 л. с., который идёт в паре с вариатором и системой полного привода. А также модель имеет гибридную установку состоящую из 1,8-литрового мотора и электродвигателя.

Ранее подразделение компании Toyota — Gazoo Racing представило пикап Toyota GR DKR Hilux T1, подготовленный для ралли «Дакар», которое пройдет в январе 2022 года.

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