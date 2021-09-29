Новосибирск, 29 сентября 2021, 10:35 — REGNUM Главный врач новосибирского онкодиспансера Олег Иванинский покидает пост. Эту должность он занимал с 2018 года.
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«В связи с избранием депутатом в Государственную думу я должен сложить свои полномочия на срок пять лет. Я написал заявление, — прокомментировал он редакции «НГС Новости». — Я планирую в Госдуме заниматься проектами, связанными со здравоохранением, с моими профессиональными компетенциями. Хочется увеличить финансирование здравоохранения в регионе, построить онкоцентр».
Отмечается, что исполняющим обязанности главного врача онкодиспансера назначен главный онколог Вадим Захаров.
Напомним, что Олег Иванинский до работы в онкодиспансере занимал пост министра здравоохранения Новосибирской области.