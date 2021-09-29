Калуга, 29 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Калуге, вечером 28 сентября на улице Луначарского 65-летний водитель Mitsubishi Sport сбил двух девушек, 18 и 17 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После оказания медицинской помощи 18-летняя девушки была отпущена домой, а 17-летнюю госпитализировали. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение анализа и пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Калуге.

40.mchs.gov.ru На месте ДТП

На месте дорожного происшествия сотрудниками ДПС водитель был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, результат оказался положительным. На водителя были составлены административные протоколы — за езду в нетрезвом состоянии и на неисправном автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге в 2021 году самыми частыми ДТП стали наезды на пешеходов — 81 случай, или 32,3% от общего количества происшествий. На пешеходных переходах произошло 49 ДТП: 19 — на нерегулируемых пешеходных переходах и 30 — на регулируемых.