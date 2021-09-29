В центре Калуги нетрезвый водитель сбил на переходе двух девушек
Калуга, 29 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Калуге, вечером 28 сентября на улице Луначарского 65-летний водитель Mitsubishi Sport сбил двух девушек, 18 и 17 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После оказания медицинской помощи 18-летняя девушки была отпущена домой, а 17-летнюю госпитализировали. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделение анализа и пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Калуге.
На месте дорожного происшествия сотрудниками ДПС водитель был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, результат оказался положительным. На водителя были составлены административные протоколы — за езду в нетрезвом состоянии и на неисправном автомобиле.
Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге в 2021 году самыми частыми ДТП стали наезды на пешеходов — 81 случай, или 32,3% от общего количества происшествий. На пешеходных переходах произошло 49 ДТП: 19 — на нерегулируемых пешеходных переходах и 30 — на регулируемых.