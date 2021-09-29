Пермь, 29 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. На благотворительный счет Пермского краевого фонда социальной поддержки населения, по состоянию на 29 сентября, поступило свыше 7,2 млн рублей. Люди жертвуют средства для пострадавших во время стрельбы в пермском университете, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Благотворительность

По данным минсоцравития, благотворителями выступили почти 28 тыс. физических и юридических лиц. Сбор пожертвований продолжится до 20 октября, затем специальный совет примет решение о распределении денег в интересах семей погибших и пострадавших людей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия на территории Пермского государственного национального исследовательского университета произошла днем 20 сентября. Студент этого же вуза совершил вооруженное нападение. Среди погибших шесть человек, среди раненых и травмированных — около 50. Семь «тяжелых» пациентов проходят лечение в ведущих клиниках Москвы.