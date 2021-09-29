Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. На севере Санкт-Петербурга орудует группа, члены которой за сутки похитили 11 крышек канализационных колодцев, а за два месяца — 31 люк, сообщили 29 сентября в пресс-службе «Водоканала».

Открытый люк

Специалисты «Водоканала» постоянно занимаются мониторингом краж по всем районам Северной столицы и держат этот вопрос на особом контроле. Они отмечают, что по сравнению с началом 2021 года ситуация начала усугубляться: хищение люкового оборудования стало происходить гораздо чаще. За третий квартал текущего года уже зафиксировано более 70 случаев краж — это ровно столько же, сколько было похищено за всё первое полугодие 2021 года.

«Всего с начала 2021 года в Санкт-Петербурге было зафиксировано более 150 случаев, когда злоумышленники оставляли колодцы открытыми, не думая о том, что открытые канализационные колодцы представляют угрозу безопасности и здоровью петербуржцев и гостей города, особенно в темное время суток. Также открытые колодцы приводят к поломкам автотранспорта и зачастую, как следствие, к возникновению дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

Для противодействия дальнейшим кражам работники предприятия передали соответствующие заявления в правоохранительные органы. Уголовным кодексом РФ за хищение крышек колодцев предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет.

Напомним, сообщить об открытом люке петербуржцы могут в правоохранительные органы или по номеру 004. Если был замечен колодец с плохо закрытой или отсутствующей крышкой, необходимо сразу же сообщите об этом по телефону Горячей линии ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»: 305−09−09 или через сервис «Открытый люк? Сообщите!».