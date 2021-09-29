Барнаул, 29 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 29 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5404 человека, причём вновь 23 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 514 (вторые сутки подряд данные не изменились), из них 215 подключены к аппаратам ИВЛ (данные остались прежними).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 302 человека, +34 за в сутки) и ОРВИ (51 423 человека, +210 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 681 ребёнка (+29 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (77 418 человек, +251 за сутки) новый вирус победили 59 309 человек (+59 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 7102 (+2796 за сутки).

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