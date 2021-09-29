Архангельск, 29 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. С 2012 года по 2020 год Министерство культуры РФ обеспечило выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и по реставрации на объектах культурного наследия, расположенных на Соловецком архипелаге, на общую сумму 3,7 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Минкульта РФ в ответ на запрос о том, когда будут восстановлены памятники истории и культуры Соловецкого архипелага.

Алексей Задонский Соловки

В ведомстве подчеркнули, что на 2021−2024 гг. Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага предусмотрена субсидия в размере 1,9 млрд рублей, в рамках которой фондом продолжается разработка проектов и проведение реставрационных работ.

Общие затраты на возрождение Соловков, как оказалось, определить пока невозможно.

«По итогам завершения разработки фондом проектно-сметной документации по всем объектам Соловецкого архипелага будет определен общий объем средств, необходимых на их реставрацию. Следовательно, определить долю уже потраченных средств в общей стоимости комплексной реставрации всех памятников Соловецкого архипелага будет возможно также после разработки проектно-сметной документации по всем объектам», — добавили в министерстве.

Напомним, как ранее заявил ИА REGNUM главный архитектор Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Минкульта РФ, автор проектов реставрации Кирилло-Белозерского, Ферапонтова, Соловецкого, Ново-Иерусалимского монастырей Сергей Куликов главная проблема Соловков в отсутствии «руководящей и направляющей». Кроме того, в 2019 году о реставрации Соловков резко высказался патриарх.

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