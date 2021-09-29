Вольск, Саратовская область, 29 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В городе Вольске Саратовской области устанавливают обстоятельства и причины гибели трехмесячного ребенка. Смерть малыша констатировали ночью 29 сентября, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Pixabay.com Младенец

В ночное время 29 сентября бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов в квартиру по улице Урицкого в Вольске. Врачи лишь констатировали смерть мальчика. При внешнем осмотре на теле ребенка признаков насильственной смерти не обнаружили. Точную причину гибели младенца установит судебно-медицинское исследование. Следственные органы организовали проверку.

ИА REGNUM напоминает, 28 июля в Саратове бригада медиков, прибывшая на вызов в квартиру дома по улице Тархова около 07:00, констатировала смерть пятимесячного мальчика.

Читайте также: В Саратове выясняют причину смерти пятимесячного мальчика

Читайте также: В Саратовский области обнаружили пакет с младенцем