Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга разыскивают мужчину, который избил двоих подростков на детской площадке в Калининском районе города. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Нападение на 15-летних подростков было совершено вечером в воскресенье, 26 сентября. На следующий день в 12:30 мск в полицию из детской поликлиники поступила телефонограмма о том, что к ним самостоятельно обратились двое подростков. Состояние одного из них врачи оценивают как удовлетворительное, а второго — средней тяжести.

«Сотрудниками полиции установлено, что оба подростка были избиты неизвестным мужчиной во дворе дома 4 по улице Вавиловых. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к нанесению телесных повреждений 40-летнего мужчины. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», — уточнили в ведомстве.