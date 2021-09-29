Москва, 29 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В 2021 году на строительство кемпингов в России по федеральному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» предусмотрено 500 млн рублей, сообщил замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев.

sabinamajoor Кемпинг

«Проекты развития кемпингов и автокемпингов должны предусматриваться в региональных программах по развитию туризма. На эти цели предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 500 млн рублей в 2021 году», — сказал он ТАСС.

Гордеев также добавил, что в пилотном режиме уже заработал механизм грантовой поддержки малого предпринимательства в сфере развития туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в тройку городов-лидеров для внутреннего туризма вошли Санкт-Петербург, Москва и Казань. Такой рейтинг составлен по результатам исследования, проведенного сервисом для планирования путешествий «OneTwoTrip».

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