Оттава, 29 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Канадская певица Граймс рассказала о собственных планах после разрыва отношений с предпринимателем Илоном Маском. Об этом 28 сентября сообщило издание Spletnik.

Скриншот с YouTube Певица Граймс

«Отдельно от Илона я буду колонизировать Европу (спутник Юпитера — ИА REGNUM) для создания там лесбийской космической коммуны», — призналась артистка. Подробностей своей программы она не раскрыла.

ИА REGNUM напоминает, что 24 сентября 2021 года ряд СМИ сообщил о расставании Илона Маска и певицы Граймс. Пара встречалась три года, у них есть общий ребёнок.