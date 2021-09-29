Воронеж, 29 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Число тяжёлых пациентов с коронавирусом, находящихся на кислородной поддержке, в Воронежской области за сентябрь выросло на 39%. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным, которые привёл руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин, на 28 сентября в стационарах с ковидом находятся 4 955 человек. Только за последние сутки были госпитализированы 569 пациентов, 376 за тот же период выписаны. Медики отмечают рост заболеваемости внебольничной пневмонией — за неделю он составил 33%. Только в сентябре в стационарах региона развернули 1844 дополнительных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, всего в регионе развернуто 5 578 ковидных коек.

За минувшую неделю в целом наблюдается значительное осложнение эпидситуации, уточнил руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев. Число заболевших ковидом в регионе выросло сразу на 7%, в том числе на 10% — выросла заболеваемость среди подростков от 15 до 17лет.

28 сентября в Воронежской области был поставлен очередной суточный рекорд — заболел ковидом 551 человек, общее число носителей инфекции достигло 132 189 человек, выздоровели из них 110 178, скончались — 5 727 пациентов.