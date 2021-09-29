Екатеринбург, 29 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Свердловской области покончил с собой 19-летний военнослужащий срочной службы. Об этом пишут СМИ.

Солдаты

По данным изданий, его тело нашли возле палатки. Он был из той же воинской части, другой солдат которой пропал во время учений и был найден мёртвым.

По факту произошедшего идут проверки. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области погиб 20-летний солдат из Тюменской области.