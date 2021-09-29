Азов, Ростовская область, 29 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Ростовской области вынесен приговор застройщику, дважды продавшему квартиру в строящемся доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Мошенник прячет валюту

Следствием и судом установлено, что злоумышленник заключил договор о долевом участии в строительстве жилого дома на квартиру, в отношении которой уже состоялась аналогичная сделка с другим дольщиком. Обманным путём застройщик получил 1,9 млн рублей.

Суд назначил мошеннику наказание в виде двух лет и десяти месяцев колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.