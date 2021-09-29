София, 29 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Работа одного из главных блоков крупнейшей в балканском регионе болгарской атомной электростанции «Козлодуй» приостановлена до 8 октября нынешнего года. Об этом сообщила софийская газета «Днес».

Kznpp.org АЭС «Козлодуй»

Согласно официальной информации, в этот период будет проведен плановый ремонт объекта и замена на нем устаревшего оборудования.

«Целью акции является исключительно подготовка ресурсов станции к осенне-зимнему сезону энергоснабжения, — говорится, а заявлении руководства структуры. — При другой действующий блок станции — 5-й, работает в штатном режиме».

Ранее независимые аналитики раскритиковали идею даже временного закрытия 6-го энергоблока АЭС «Козлодуй». По их словам, в условиях энергетического кризиса в Болгарии подобные действия являются «экономически неоправданными».