Москва, 29 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Россия готова вести сотрудничество в конструктивном ключе с любым преемником канцлера ФРГ Ангелы Меркель и с любым составом нового немецкого правительства, которое будет сформировано по итогам недавних выборов в Бундестаг. Об этом 29 сентября заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Российская сторона настроена на конструктивное взаимодействие с любым преемником Ангелы Меркель на посту федерального канцлера ФРГ и любым составом нового правительства Германии, которое будет сформировано по итогам выборов в Бундестаг 26 сентября 2021 года. Рассматриваем их как сугубо внутреннее дело ФРГ. Всегда уважали и будем и впредь уважать выбор немецкого народа», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Тяпкин подчеркнул, что Россия ожидает от Германии такого же отношения к своим внутренним политическим процессам и к волеизъявлению российских граждан.

«Несмотря на известные противоречия, накопившиеся между Москвой и Берлином за последнее время, мы видим хорошие перспективы для дальнейшего развития российско-германского взаимодействия в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также на межрегиональном и межмуниципальном уровнях», — добавил директор третьего Европейского департамента МИД РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что домыслы о том, что у дипломатов США в Берлине наблюдается т.н. «гаванский синдром» являются абсурдными и напоминают сюжеты из плохих шпионских фильмов.