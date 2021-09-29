Самара, 29 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Более 400 младенцев родились в Самарской области после процедуры ЭКО. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

(сс) Tim Bish Малыш

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании правительства региона, на котором обсуждалась реализация региональных составляющих национального проекта «Демография».

Так, в результате реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на начало сентября специалисты медорганизаций области провели 1334 процедуры ЭКО в рамках программы обязательного медицинского страхования.

При этом в 2021 году в области после проведения этой процедуры родилось 432 ребенка.

Отмечается, что за восемь месяцев текущего года специалисты провели доабортное консультирование всех 2552 женщин.

«После консультаций со специалистами 21,4% женщин отказались от прерывания беременности», — говорится в сообщении.