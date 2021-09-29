Сеул, 29 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Семь из десяти жителей Южной Кореи согласны с предложением главы государства Мун Чжэ Ина об официальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Национального консультативного совета по объединению.

Две Кореи

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Согласно результатам опроса, проведённого с 24 по 25 сентября среди 1000 человек старше 19 лет, 67,8% респондентов отметили необходимость объявления окончания войны. Лишь 29,4% участников опроса заявили, что в этом нет необходимости.

Между тем 54,2% респондентов считают, что возобновление диалога между Южной Кореей и КНДР до конца текущего года вполне возможно, 42,2% — придерживаются противоположного мнения.

69,9% опрошенных также согласились с мнением относительно того, что некоторые санкции в отношении КНДР необходимо смягчить до начала переговоров Пхеньяна и Вашингтона, 34,4% — считают иначе.

Отвечая на вопрос об оказании гуманитарной помощи КНДР, 33,9% респондентов считают, что в первую очередь северному соседу необходимо предоставить вакцину от COVID-19, 27,2% — предоставить продовольственную помощь, 23,9% — оказать поддержку уязвимым слоям населения, 4,9% — оказать поддержку в восстановлении страны после наводнений.

В качестве приоритетной задачи, которой нынешнее правительство должно уделить внимание, 23,3% респондентов назвали продвижение межкорейского сотрудничества в рамках санкций против КНДР, 18,8% — гуманитарное сотрудничество, 16% — окончание Корейской войны, 15,3% — восстановление каналов связи.