Омск, , 10:21 — REGNUM Мэр Омска Оксана Фадина рассказала о своих ощущениях в день отставки. Она переезжает в Москву, так как по итогам сентябрьских выборов стала депутатом Госдумы VIII созыва.

Мэр Омска Оксана Фадина Omskportal.ru

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Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, 29 сентября депутаты горсовета Омска приняли отставку Фадиной с поста мэра.

«Чисто по-человечески мне грустно», — прокомментировала Фадина. По её словам, она работе мэра «отдавалась очень искренне, с большим уровнем ответственности».

Будущему мэру Омска она пожелала «успехов, терпения и доброго настроя».

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Что касается работы в Москве, как заявила Фадина, она уже «мысленно выстраивает программу конкретных законодательных инициатив, которые нужно будет предложить на рассмотрение Государственной думы».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Госдумы VIII созыва состоялись 17−19 сентября 2021 года. 29 сентября Оксана Фадина, руководившая Омском с 2017 года, официально сложила свои полномочия.

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