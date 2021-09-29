Майкоп, , 10:20 — REGNUM В Адыгее состоялось первое заседание парламента республики — Государственного Совета-Хасэ VII созыва. На нем были подведены итоги выборов в законодательное собрание и избраны спикер и его заместители.

Адыгея

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Тайным голосованием на должность председателя парламента вновь избран Владимир Нарожний, который был спикером и в предыдущем составе Госсовета-Хасэ. Его заместителями стали Мухамед Ашев и Аскер Савв.

Напомним, выборы в парламент Адыгеи прошли 17−19 сентября 2021 года. Победу на них одержала партия «Единая Россия». Ей досталось в Госовете-Хасэ 40 депутатских мандатов из 49. Пять мандатов получила КПРФ, три — ЛДПР и один — «Справедливая Россия — За правду».