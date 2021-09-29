Хабаровск, 29 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Хабаровском крае в Амурской центральной районной больнице откроют ковидное отделение, куда будут направлять пациентов со средней тяжестью течения болезни из Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Амурского и Солнечного районов — здесь отмечается подъём уровня заражений коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 сентября в пресс-службе правительства региона.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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В Комсомольском районе выявили вспышку в школе села Снежного, где одновременно заболели 26 человек: 8 педагогов и 18 детей. Школу закрыли на карантин. Все пациенты уже получили необходимое лечение и идут на поправку.

Также, по данным краевого минздрава, рост заболеваемости отмечается в Хабаровске, Вяземском, Нанайском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, районе им. Лазо. В среднем по краю темп прироста количества инфицированных за сутки составляет 0,34% — это выше, чем в среднем по стране. Болеют люди всех возрастов.

Специалисты связывают ухудшение эпидситуации со снижением темпов вакцинации. По мнению специалистов, при таких темпах вакцинации (800 человек в день) Хабаровский края выйдет на необходимые темпы по созданию иммунной прослойки не раньше, чем через год.

Отмечается, что среди умерших от COVID-19 или тех, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, не было привитых.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано пять летальных случаев и 280 новых зараженных.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в связи с карантином по COVID-19 закрыты четыре группы в двух детских садах — № 32 и 175, 17 классов в 15 школах переведены на дистанционное обучение.