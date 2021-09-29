Ярославль, 29 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Ярославле проблему нехватки общественного транспорта мэрия объясняет высокой заболеваемостью среди водителей. Об этом со ссылкой на мэрию сообщает портал ЯрНьюс.

City-yaroslavl.ru ПАТП-1

Жители жалуются в социальных сетях на проблемы в работе автобусов. Уехать из ряда мест города люди не могут. Жалобы поступают и на крупнейшего автобусного перевозчика — принадлежащее городским властям «ПАТП-1». В мэрии признают, что предприятие не может обеспечить 100-процентный выпуск автобусов.

«На сегодняшний день фактический выпуск в утренний час пик по перевозчику АО «ПАТП-1 г. Ярославля» составляет 83% от планового значения. Основным фактором недовыпуска является высокий уровень заболеваемости среди водителей автобусов. Руководством АО «ПАТП-1 г. Ярославля» предпринимаются все необходимые меры для привлечения водителей и восстановления выпуска согласно муниципального заказа», — сообщили в мэрии Ярославля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы общественного транспорта в Ярославле обострились после проведённой летом 2021 года транспортной реформы. Мэрия отказалась от маршрутных такси в пользу транспорта, работающего по регулируемому тарифу.