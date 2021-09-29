Элиста, 29 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные привели в региональном оперштабе 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 596 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что эпидемическая ситуация в Калмыкии остаётся сложной. Режим коронавирусных ограничений продлён до 24 октября.