Ульяновск, 29 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В настоящее время ко всероссийской акции «Сохраним лес» присоединилось уже свыше 60 регионов РФ, и на нынешней неделе ее центральные мероприятия состоятся также в Ульяновской и Тамбовской областях. Об этом 29 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM

Mil.ru Посадка деревьев

При этом Ульяновская область является лидером по восстановлению леса в Приволжском федеральном округе, где в минувшем году было высажено более 90 тысяч саженцев и сеянцев сосны и берёзы, а в этом году планируется высадка порядка ста тысяч, после чего в регионе будет восстанавлен практически весь объём вырубленных и погибших лесных насаждений.

При этом большую роль в этом благодаря акции «Сохраним лес» могут сыграть местные жители и на текущей неделе оргкомитет сообщил о четверти миллиона участников со всей страны.

Отмечается, что в одной из первых высадок в Ульяновской области, которая состоится 29 сентября, уже намерены принять участие 50 неравнодушных граждан, при этом особенностью центрального мероприятия региона станет участие в нём заслуженных лесоводов. Кроме того, профессионалы своего дела проведут для СМИ и волонтёров мастер-класс по высадке деревьев.

В то же время участники масштабной акции «Сохраним лес» в Тамбовской области, которая намечена на 30 сентября, высадят 3,5 тысяч сеянцев сосны, а в общей же сложности до конца года в регионе будет высажено более 7 млн сеянцев и саженцев сосны и дуба.