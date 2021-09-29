Симферополь, 29 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Указ об увольнении с должности министра транспорта Республики Крым Евгений Исакова подписал 29 сентября глава Крыма Сергей Аксёнов. Документ опубликован на сайте республиканского правительства.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Сергей Аксёнов

«Постановляю: принять отставку Исакова Евгения Александровича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра транспорта Республики Крым согласно поданному заявлению», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Аксёнов сообщил об отставке Исакова ещё 25 сентября, и отметил, что «ротация кадров — это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы». Исаков занимал должность министра транспорта Крыма с 2020 года.