Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Сомали готовится к национальным выборам, важно не допустить дальнейшей деградации обстановки в этой стране. Об этом зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила в ходе выступления на заседании Совета Безопасности.

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Дипломат подчеркнула, что завершение президентских и парламентских выборов для сомалийцев сейчас — главная задача. Из-за дестабилизации внутриполитической ситуации сроки выборов ранее были сдвинуты, теперь они пройдут не раньше конца ноября.

«Кроме того, важно не допустить дальнейшей деградации и без того угрожающей обстановки с безопасностью», — подчеркнула Евстигнеева.

Она напомнила о террористических атаках группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле президент СомалиМохамед Абдуллахи Мохамед заявил, что не намерен продлевать срок своих полномочий ещё на два года.

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