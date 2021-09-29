Новосибирск, 29 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Эксплуатационные хозяйства Новосибирска переоборудуют технику к работе в зимнем режиме и формируют запас противогололёдных материалов. Об этом было сказано на совещании мэра города Анатолия Локтя с главами районных администраций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снегопад

«Ставим задачу расширения использования реагента «Бионорд», чтобы мы могли охватывать большую территорию, обрабатывать все городские магистрали. Для его использования должно быть специальное оборудование, персонал должен соблюдать особую технику безопасности. Департаменту и администрациям даю поручение проверить все наши эксплуатационные учреждения на готовность к работе с новыми реагентами», — подчеркнул Локоть.

По данным начальника управления автомобильных дорог города Юрия Сердюка, парк техники, которая может работать с «Бионордом», постепенно расширяется.

На сегодня к работе в зимнем режиме в Новосибирске подготовлено 275 единиц техники из 473. Техника, которая не требует специального переоборудования, готова на 80%. К переоснащению вакуумно-подметальных машин не приступали, так как они ещё используется в полном объёме. По плану, парк коммунальной техники должен быть полностью готов к зиме 15 октября.