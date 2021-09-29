Волгоград, 29 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Пассажирский поезд № 269 Адлер — Чита столкнулся с «КамАЗом» на железнодорожном переезде на 301 км перегона Бердия — Солодча в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Грузовик столкнулся с поездом

По предварительным данным, 28 сентября в 16:17 водитель грузовика выехал на переезд, несмотря на работающий запрещающий сигнал. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось.

Пострадавших нет. Из-за столкновения были задержаны пассажирские поезда № 269 Адлер — Чита и № 346 Нижневартовск — Адлер. Максимальное время задержки составило около часа.

Обстоятельства аварии также проверит Волгоградская транспортная прокуратура.