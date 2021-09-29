Афины , 29 сентября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Оборонное соглашение, подписанное между Грецией и Францией, является стратегически обоснованным, но слишком дорогим для такой страны-должника, как Греция. Об этом сообщается в заявлении оппозиционной греческой партии СИРИЗА-Прогрессивный альянс 28 сентября.

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В оппозиционной партии отметили, что приобретать новое оружие для обороны — полезно, но национально ответственная позиция «требует, чтобы мы приносили пользу стране», а для этого нужен национальный план и всеобъемлющая стратегия.

«В этом контексте мы задаемся вопросом — помимо необходимых фрегатов Военно-морского флота и модернизации F-16 ВВС — являются ли другие варианты обороны такими приоритетными и не превышают ли они возможности нашей экономики по расходам», — говорит СИРИЗА.

В партии отметили, что кризис лета 2020 года с исследовательским кораблем Турции «Орук Рейс» подтолкнул правительство «к рациональной европейской стратегической независимости», но осенью 2020 года правительство изменило подход и «оставило страну без обороны и дипломатической поддержки». В результате Греция «оказалась в процессе закупок, превышающих 10 миллиардов евро», говорится в заявлении, когда она и так уже была в чрезмерной задолженности. Некоторые из инвестиций, которые в партии сочли ненужными, включали дополнительные истребители Rafale, «о которых само руководство ВВС Греции не знало», модернизацию дополнительных F-16 и то, что СИРИЗА назвала «скандально дорогим соглашением с Израилем об учебном центре в Каламате».

Негативно оценила соглашение с Францией также Коммунистическая партия Греции. По мнению КПГ, стратегическое партнерство между Францией и Грецией служит цели геостратегической модернизации греческого правящего класса, «который берет на себя роль «приспешника» и вовлекает людей в опасные соревнования, которые усиливаются в регионе и во всем мире, а народы являются их жертвами».

По условиям сделки, Франция обязалась оказать немедленную военную помощь Греции (и наоборот) в случае нападения третьей страны, даже если эта страна входит в один из их союзов (например, Турция, которая является членом НАТО), сообщает AMNA со ссылкой на свои источники в правительстве.