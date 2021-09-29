Москва, 29 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Врач и телеведущий Александр Мясников об опасности приема нитроглицерина при инфаркте. Из средств, разжижающих кровь, после приступа больному можно дать лишь аспирин, сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

(сс) Dmitry Rozhkov Александр Мясников

«Не нитроглицерин, который может убить человека, потому что у него может упасть давление», — пояснил он.

Также телеведущий посоветовал сразу вызывать скорую помощь, поскольку «есть два часа, сто двадцать минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе». Пока скорая едет, человека следует посадить или положить в удобном положении, добавил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников сообщил, что пациентам с гипертонией могут не помогать те или иные препараты. В таком случае схему лечения нужно менять.

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