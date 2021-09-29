29 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Удаление каналов RT на YouTube может быть не проявлением цензуры, а провокацией, направленной на то, чтобы вызвать ненависть к Германии для осложнения работы «Северного потока — 2» и дальнейшего сотрудничества. Есть ли необходимость принять ответные меры в отношении немецких СМИ в России?

Светлана Шаповалова, , 11:21 — REGNUM Удаление каналов RT на YouTube и заявление МИД России, которое сочло данный акт беспрецедентной информационной агрессией, поддержанной руководством ФРГ, активно комментируют в телеграм-чате представителя МИД РФ Марии Захаровой. Люди предлагают не затягивать с наказанием и обсуждают его варианты — вплоть до закрытия площадки. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.

YouTube Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень надеемся на ответные действия. Остро нуждаемся в ощущении гордости за страну, а не постоянных реверансах с удивленными лицами», — заметила Ольга.

«Посмотрим, как наше государство отреагирует. Удаление канала «Анна ньюс» проглотили, получите удаление RT», — напоминает Фёдор Уколов.

«Ограничить скорость всем платформам Google. И забанить все немецкие СМИ с признанием иногентами и миллиардными штрафами», — предлагает Михаил.

Офис компании Google. Силиконовая долина. Калифорния США

«Помойки эти из нашей страны чистить нужно! Китай уважает себя и не допускает иностранный интернет! А мы, как помойка, всё употребляем. Может, хватит уже?» — кипятится Сергей.

«Раскручивание спирали противостояния — путь тупиковый, но необходимый, и это не наш выбор. К сожалению, «партнёры» предали забвению свой прежний опыт. Сохранили у себя только рефлексы на финансовые и прочие убытки», — приводит довод Геннадий Желтов.

«Возможно, это банальная провокация, чтобы вызвать ненависть к Германии для осложнения работы СП-2 и дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Желательно не рубить сгоряча, чего они хотят, а добиться максимальных штрафов. Они этого больше всего боятся», — предлагает Виктор.

«Может быть, это знак? Пора свою платформу развивать. А ответить нужно, обязательно!» — считает Ксения.

«Вообще, самый действенный способ нанести Google чувствительный удар — это меры в отношении рекламодателей, размещающих рекламу на YouTube. Можно штрафовать, конечно, но истребовать любые штрафы — это долго и муторно. А вот санкции в отношении рекламодателей — это быстрый и действенный способ. Как думаете?» — задаётся вопросом Игорь Голиков.

«Я за решительные меры. Заблокировать YouTube. Ничего с нами не случится. Переживём, не первая жизненная необходимость. Давно пора развивать отечественные платформы. Первый шок пройдет, и всё устроится само собой.

С ними только так, увы, цивилизованных правил они не поймут никогда. Нам тоже пора показать зубы и ставить их резко на место. Китай живёт без них и только быстрее развивается. Куда они без наших денег», — предлагает Ирина.

«Нужно создать зеркало YouTube с автоматическим переносом на него всего контента, но при этом без рекламы, это привлечёт больше посетителей на российскую копию. Таким образом оружие противника окажется в наших руках», — предложил Денис.

«Да закройте YouTube в России и приползут же на коленах! Потерять такой рынок не захотят!» — призывает Сергей Максимов.

«Меня YouTube забанил, за то что ставил дизлайки Навальному. Не хотел, чтобы он в подборке вылазил. Ответные меры Кремля как бальзам на душу», — поделился наблюдением Александр.

Роскомнадзор Алексей Дудник © ИА Красная весна

Как сообщало ИА REGNUM, после того как в YouTube были заблокированы каналы RT без возможности восстановления (за якобы нарушенные правила о «ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19»), Министерство иностранных дел РФ выступило с критическим заявлением, в котором призвало российские ведомства к введению ответных мер.

Удаление немецкоязычных проектов медиахолдинга RT администрацией видеохостинга YouTube — это акт беспрецедентной информационной агрессии, поддержанный руководством ФРГ, сказано на сайте МИД РФ.

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