Элиста, 29 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 67 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб 29 сентября. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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В настоящее время лечение в ковидных госпиталях получают 423 пациента с COVID-19, состояние 27 из них врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаётся 3 051 житель республики.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 30 446 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 28 378 человек.