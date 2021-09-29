Москва, 29 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Москве с 2011 года создано более 1 миллиона рабочих мест. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, сообщили в Стройкомплексе.

Unsplash На рабочем месте

По его словам, такое количество рабочих мест создано благодаря комплексному развитию территорий, реновации промзон, строительству объектов социальной и другой городской инфраструктуры. В Новой Москвы с момента присоединения количество рабочих мест увеличилось в три раза.

Бочкарёв уточнил, что ключевая задача на перспективу — создание новых рабочих мест в шаговой доступности. Кроме того, много внимания уделяется проектам, предполагающим появление рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК).

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) с момента присоединения новых территорий к Москве число рабочих мест увеличилось в три раза до 267 тысяч.

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