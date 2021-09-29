Баку, 29 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Азербайджане 29 сентября начался учебный год для учеников старших классов и студентов вузов и профтехучилищ. Об этом сообщает пресс-служба минобразования страны.

Цитата из а/ф «Город, в котором меня нет». реж Томохико Ито. 2016. Япония Класс

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По данным ведомства, обучение будет проходить очно. Следует установить пятидневную учебную неделю, но при необходимости можно ввести еще один учебный день.

По данным минобразования, сегодня в школы пошли около 970 тыс. учеников. В вузах обучаются в текущем году около 190 тыс. студентов, в училищах — 58 тыс.

Стоит отметить, что учебный год в Азербайджане традиционного начинается 15 сентября. В этот раз дату начала сместили из-за неблагоприятной эпидситуации. Ученики младших классов начали учиться с 22 сентября.