Пенза, 29 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Пензенской области в сентябре на работу в региональное бюро судебно-медицинской экспертизы пришли сразу шесть врачей. Кадровый вопрос решился, в том числе, благодаря федеральной программе «Земский доктор». О пополнении беспрецедентным количеством молодых специалистов сообщил облминздрав.

Mil.ru Обучение врачей

По словам начальника Пензенского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Аркадия Столярова, врачи судмедэксперты пришли в штат Земетчинского районного и Каменского межрайонного отделений.

«Каждый молодой специалист получит единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей», — добавил спикер.

Еще два сотрудника по судмедэкспертизе и два патологоанатома поступили на работу в Пензе. Несмотря на пополнение, потребность в специалистах остается. В 2022 году на работу в Пензенское областное бюро судмедэкспертизы ожидают прихода еще двоих «целевиков» патологоанатомов, которые учатся в Пензе, и четверых судмедэкспертов, обучающихся в Саратове, Уфе, Казани и Самаре.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области на 30% сократилось количество врачей. Низкая заработная плата стала одной из причин резкого увольнения медиков, а уж в условиях распространения коронавируса особенно.

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