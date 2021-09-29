Варшава, 29 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер во время интервью телеканалу TVP Info заявил, что на разрешение текущего миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии может уйти «от нескольких месяцев до нескольких лет».

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

«Давление на наши границы со стороны Белоруссии, скорее всего, будет увеличиваться, а не уменьшаться. Поэтому необходимы чрезвычайные меры для защиты границ и создания соответствующей инфраструктуры. Это большой вызов для Польши и ЕС. Подобные действия власти Белоруссии планировали давно. Так что, для исправления ситуации может потребоваться от нескольких месяцев вплоть до нескольких лет», — заявил Мюллер.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.