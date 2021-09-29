Пермь, 29 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Перми после запуска наземного метро решили отменить автобусный маршрут №2 (станция «Пермь-2» — станция «Пермь-1»). В автобусе существенно снизился пассажиропоток, сообщает пресс-служба городской администрации.

Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров Автобус в Перми

Автобусный маршрут прекратит работу с 1 октября. Между станциями «Пермь-1» и «Пермь-2» пермяки и гости столицы региона могут воспользоваться любым проходящим пригородным электропоездом.

Стоит отметить, на участке железной дороги между станциями «Пермь-2» и «Лёвшино» через станцию «Пермь-1» с 17 сентября начали курсировать поезда наземного метро. С этого момента у пассажиров не стало необходимости совершать пересадку на городской пассажирский транспорт, чтобы продолжить дальнейшую поездку до другой железнодорожной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 октябре отменят льготы в автобусах, следующих по маршруту № 108 — между Пермью и аэропортом «Большое Савино».