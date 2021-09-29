Штат Аризона, США, 29 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Американский производитель электромобилей Lucid Motors на предприятии в Каса-Гранде (штат Аризона, США) начал производство электрических седанов Lucid Air. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lucid Lucid Air

Начальная версия электрических седанов получила название Lucid Air Dream Edition.

На предприятии Advanced Manufacturing Plant (AMP-1) в Каса-Гранде налажена сборка электромобилей, а также ведется подготовка основных компонентов электромоторов и аккумуляторов.

Электрокар получил сертификаты безопасности EPA (Агентство по охране окружающей среды США) и FMVSS (Федеральные стандарты о безопасности моторных транспортных средств). В продаже новинка появится в октябре 2021 года.

Мощность электромотора Lucid Air Dream Edition составляет 1111 л. с. На одном заряде электрокар может проехать свыше 830 км.

Ранее компания Eli Electric Motors начала производство в США электромобилей Eli Zero.

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