Москва, 29 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Оргкомитет по подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина возглавит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом 29 сентября сообщает сайт правительства России.

Александр Пушкин

Его заместителем в организационном комитете назначена вице-премьер Татьяна Голикова. В состав оргкомитета вошли несколько федеральных министров — Сергей Кравцов, Ольга Любимова, Антон Силуанов, Ирек Файзуллин, Валерий Фальков. Кроме того, заниматься подготовкой к празднованию будет ещё ряд представителей федеральных органов власти, главы регионов и их заместители, а также руководители учреждений культуры и ректоры вузов.

План мероприятий к празднованию юбилейной даты будет представлен в ближайшее время, уточнили в правительстве.

Русский поэт Александр Пушкин родился 6 июня 1799 года.