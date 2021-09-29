Якутск, 29 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Арбитражный суд Якутии признал банкротом золотодобывающую компанию Дальнего Востока — ООО «Оймяконская золоторудная компания «Хангалас». В отношении предприятия, ступившего на путь несостоятельности по инициативе иностранного кредитора, ввели конкурсное производство на шесть месяцев, передаёт ИА REGNUM.

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Процедура продлится до 23 марта 2022 года. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначили Сардану Маршинцеву из ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих».

Временный управляющий в своём отчёте указал, что на конец сентября 2021 года в реестр включены требования кредиторов на общую сумму 1 125 918 314,85 рубля.

«По данным регистрирующего органа, за должником числится сооружение электроэнергетики. Инвентаризация имущества не проведена, балансовая стоимость имущества составляет 509 017 тысяч рублей, рыночная стоимость имущества не определена», — отмечается в решении суда.

Напомним, инициатором банкротной процедуры стала компания WINPEG FINANCE LIMITED. В отношении якутской компании ещё в марте 2021 года было введено наблюдение.