Ростовчане стали чаще ездить на электричках
Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону услугами городских электричек воспользовались 160,9 тыс. пассажиров. Данные приведены по итогам восьми месяцев 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве. Для сравнения: за весь 2019 год пассажиропоток оставил 164 тыс. пассажиров.
«Проект «Городская электричка» является достойной альтернативой пассажирскому автотранспорту. Неоспоримым конкурентным преимуществом железнодорожного транспорта является чёткий график движения поездов и фиксированное время прибытия», — подчеркнул глава донского минтранса Владимир Окунев.
ИА REGNUM напоминает, что проект в Ростове-на-Дону стартовал в марте 2016 года. В настоящее время маршруты объединяют 18 станций и остановочных пунктов. В 2021 году рост пассажиропотока увеличился в связи с закрытием аварийного моста на улице Малиновского и увеличением числа электропоездов.