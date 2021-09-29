Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону услугами городских электричек воспользовались 160,9 тыс. пассажиров. Данные приведены по итогам восьми месяцев 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве. Для сравнения: за весь 2019 год пассажиропоток оставил 164 тыс. пассажиров.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

«Проект «Городская электричка» является достойной альтернативой пассажирскому автотранспорту. Неоспоримым конкурентным преимуществом железнодорожного транспорта является чёткий график движения поездов и фиксированное время прибытия», — подчеркнул глава донского минтранса Владимир Окунев.

ИА REGNUM напоминает, что проект в Ростове-на-Дону стартовал в марте 2016 года. В настоящее время маршруты объединяют 18 станций и остановочных пунктов. В 2021 году рост пассажиропотока увеличился в связи с закрытием аварийного моста на улице Малиновского и увеличением числа электропоездов.