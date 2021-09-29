Самара, 29 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Точный химический состав «грязного дождя», который прошел в Самаре в минувшую пятницу, определили ученые в Самарской области. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба Самарского университета им. Королёва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

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Сообщается, что после «грязных осадков» все машины в Самаре и окрестностях города были покрыты налетом. По информации синоптиков, дождевой фронт встретился и пылевой бурей из Казахстана, в результате жители Самарской области наблюдали достаточно редкое метеорологическое явление: сочетание пыльной бури и осадков.

Отмечается, что кандидат наук с кафедры технологии металлов и авиационного материаловедения Самарского университета Ольга Бондарева проверила состав «грязного дождя».

«Основа — оксид кремния — песок, есть примеси оксидов железа, цинка, магния, алюминия, цинка, титана, хлорид натрия и немного оксида серы. Но оксид серы представлен редко. Короче все эти оксиды — грязь», — приводит пресс-служба слова Бондаревой.